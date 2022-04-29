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    Yaşam81 ilde 'kumar' uygulaması: 20 gözaltı
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    81 ilde 'kumar' uygulaması: 20 gözaltı

    İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 20 kişinin gözaltına alındığını, 85 iş yeri ve derneğe de işlem yapıldığını açıkladı.

    29.04.2022 - 10:55 | | DHA
    81 ilde 'kumar' uygulaması: 20 gözaltı

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca ülke genelinde 8 bin 749 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı. Uygulamada 23 bin 784 iş yeri ve 465 dernek kontrol edildi, 20 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 279 kişi yakalandı; 142 kişi hakkında adli, 358 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı. 85 umuma açık iş yeri ve derneğe yönelik ise idari işlem yapıldı. Ayrıca 2 tabanca, 36 mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 270 paket kaçak sigara, 4 oyun ve kumar makinesi, 7 tombala makinesi, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 4 horoz ve kumar oynanması için çok sayıda materyal ele geçirildi.

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