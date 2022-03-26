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    Yaşam6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu
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    6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu

    Ticaret Bakanlığı'nın Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibinin koordinasyonunda 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı.

    26.03.2022 - 11:31 | | DHA
    6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma planladı. Planlanan çalışma doğrultusunda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla 5 ilde 25 noktada 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı.

    6 akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt düzeneği bulundu

    UZAKTAN KUMANDALAR İLE DÜZENEK KONTROLÜ

    Akaryakıt istasyonlarının ofis bölümlerine gizlenmiş anahtarlar ve istasyonların farklı noktalarına konumlandırılmış uzaktan kumandalar ile düzeneklerin kontrol edildiği tespit edildi. Bu düzenekle istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde yasal akaryakıtın verildiği, denetim esnasında ise istasyona 'yasal çalışıyor' izlenimi verildiği ortaya çıkarıldı. 6 akaryakıt istasyonunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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