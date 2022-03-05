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    40 yıl sonra şehit sayıldı

    Tekirdağ'da vatani görevini yaparken 40 yıl önce tüberküloz hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Piyade Er Kamil Türkmen (20), oğlu Kazım Türkmen'in (40), Ankara 11'nci İdare Mahkemesi'ne açtığı davayla şehit sayıldı. Türkmen, babasının şehit sayılmasının gururunu yaşadığını belirterek çok mutlu olduğunu söyledi.

    05.03.2022 - 10:52 | | Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
    40 yıl sonra şehit sayıldı

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Kamil Türkmen, Tekirdağ 190'ncı Piyade Alayı'nda piyade er olarak vatani görevini yaparken rahatsızlanınca Çamlıca Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüberküloz teşhisi konulan Türkmen, 6 aylık askerken 16 Ocak 1982'de hayatını kaybetti. Kamil Türkmen, vefat ettiğinde henüz 20 günlük olan oğlu Kazım Türkmen, babasının hastalığa askerdeyken yakalandığını, bu nedenle de şehit sayılması gerektiğini belirterek Ankara 11'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Türkmen, dava dilekçesinde babasının askere gitmeden önce yapılan tıbbi muayenesi sonucu düzenlenen sağlık raporu ile askere alındığını, askere gitmeden önce herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını kaydetti. Dava sonunda mahkeme, Kamil Türkmen'in şehit sayılmasına karar verdi. Mahkemenin karar gerekçesinde şöyle denildi:

    "Davacının babasının yakalandığı tüberküloz hastalığının askerlik sırasında, görevinin neden ve etkisiyle meydana geldiği, bu durumun aksini ispat edecek somut bir bilgi ve belge bulunmadığı ve davacının babasının bu hastalık nedeniyle vefat ettiği anlaşıldı."

    'GURURLUYUZ'

    Kazım Türkmen, babasının şehit sayılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Keşke babam şehit olmasaydı, babam şu an başımda olsaydı ama şehit oldu. Bunun gururunu yaşamaktayım, her şeyden önce benim için önemli olan buydu. Bunu da ispatladığım için çok mutluyum" dedi.

    Türkmen'in avukatı Mehmet Faruk Çetin ise kararla birlikte Kazım Türkmen'in, diğer şehit aileleri gibi tüm yasal haklara sahip olduğunu söyledi. Çetin, "Müvekkilimizin babası Kamil Türkmen, 1981 yılında Çamlıca'ya askerlik görevini ifa amacıyla gidiyor. Fakat rahatsızlanarak 16 Ocak 1982 tarihinde askerde şehit düşüyor. Maalesef o zamanki prosedürden dolayı şehitlik işlemleri yapılmıyor, vazife malulü kabul edilmiyor. Müvekkilimizin isteği üzerine davamızı Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nde açtık ve mahkeme, müteveffanın askerlik görevini ifa ederken vefat etmesi nedeniyle vazife malulü kabul edilmesine dair kararı verdi ve rahmetli Kamil Amcamız şehit, vazife malulü kabul edildi. Bundan dolayı Türk yargısına teşekkür ediyoruz ve güveniyoruz" diye konuştu.

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