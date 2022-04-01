3 yaşındaki Enes'ten acı haber! Geriye bu görüntü kaldı

Erdemli ilçesi Yarenler Mahallesi'nde balıkçılık yapan Orhan Güler'e ait tek katlı evde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden Elif Güler dışarı çıkıp yardım istedi, ardından da oğlu Enes'i kurtarmak için içeri girdi. Ancak Elif Güler başarılı olamadı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Enes Güler itfaiye ekipleri tarafından baygın olarak bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekibi tarafından yapılan Güler, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Enes Güler'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Enes'in babası Orhan ile annesi Elif Güler'i ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Enes'ten geriye, dama uzanan merdivenin basamaklarında oyuncakları kaldı.