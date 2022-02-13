2 gündür kayıp olan kişi çalılık alanda ölü bulundu

İlçeye bağlı Sülemişli Mahallesi'nde yaşayan Behçet Gezer, 2 gün önce ilçe merkezine gideceğini söyleyip evden ayrıldı. Gezer'in bir daha eve dönmemesi üzerine çocukları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatırken, çocukları Hasan ile Muhsin Gezer de babalarını aramaya başladı. Mahalleyi karış karış arayan Muhsin Gezer, babası Behçet Gezer'i evine yaklaşık 400 metre uzaklıkta yol kenarındaki çalılık alanda hareketsiz yatarken buldu.

Muhsin Gezer'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Behçet Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gezer'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Feke Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.