°
Şehir seçiniz
    BİST2.2520.82EURO16.270.16USD14.690.13ALTIN908.82-0.54
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşam19 yaşındaki gençten 6 gündür haber alınamıyor
    HaberlerYaşam Haberleri 19 yaşındaki gençten 6 gündür haber alınamıyor
    ABONE OL

    19 yaşındaki gençten 6 gündür haber alınamıyor

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 6 gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Mehmet Evren Cinkara’dan ailesi 6 gündür haber alınamıyor.

    02.04.2022 - 01:27 | | İHA
    19 yaşındaki gençten 6 gündür haber alınamıyor

    Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağ Mahallesi'nde yaşayan Kadirli Osman Gazi Lisesi son sınıf öğrencisi Mehmet Evren Cinkara, 26 Mart Cumartesi günü ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. İlçede bulunan bir cep telefonu bayine giden Mehmet Evren Cinkara burada cep telefonunu 350 TL’ye sattı. Bir arkadaşına İstanbul iline gideceğini söyleyen Cinkara daha sonra ortadan kayboldu. “Oğlum ne olursun çık gel” diye oğluna seslenen kayıp gencin gözü yaşlı annesi Huriye Cinkara “Oğlum bir arkadaşı ile birlikte mahallemizin bakkalından bin 500 TL para istemiş. Bakkal da annene sormadan veremem demiş. Yanında bir arkadaşı daha var. Bakkala yanındaki arkadaşının annesinin numarasını vermişler. O kadın da benim ismimi vererek sanki benim gibi konuşup bakkaldan bin 500 TL vermesini istemiş. Biz bu durumu öğrendik. Durumu oğluma sordum. Yanındaki arkadaşının kuzeni araba almış ona borç vereceklerini söyledi. Sonra bakkala olan bu borcu ödemek için herkesten para istemiş. Daha sonra bir anda ortadan kayboldu. Ben oğluma seslenmek istiyorum. Oğlum ne olursun çık gel. Bir hata yapmışsın tamam ama biz senin aileniz anneniz babanız ne olursun yalvarıyorum neredeysen gel” dedi.

    Kayıp gencin babası İsmet Cinkara ise olay tarihinde Mersin ilinde çalıştığını belirterek “Oğlumun kayıp haberini alınca memlekete dönüş yolunda kaza yaptım. Bir borç alma olayı var. İçeriğini tam olarak sonradan öğrendim. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. 6 gündür hiçbir haber alamıyoruz. Tek bildiğimiz ve tespit edebildiğimiz evden çıktığı gün Osmaniye ilinden İstanbul’a otobüs bileti almış. Ancak bilet aldığı otobüse bindi mi binmedi mi bilmiyoruz. Ben oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti

    Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti

    TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

    TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

    Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

    Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti

    Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti

    Sıradaki Haber
    TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

    TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

    Sıradaki Haber
    Türkiye için kritik açıklama! 'Bu sene maalesef' dedi ve kötü haberi verdi

    Türkiye için kritik açıklama! 'Bu sene maalesef' dedi ve kötü haberi verdi

    Sıradaki Haber
    Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri 2022’de ne kadar olacak?

    Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri 2022’de ne kadar olacak?

    Sıradaki Haber