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    Yaşam15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı

    Üsküdar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Araçta bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    28.03.2022 - 08:36 | | DHA
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı

    Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Beylerbeyi Sapağı’nda saat 07.15 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki kişileri ayakta tedavi etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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