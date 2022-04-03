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    Yaşam10 TL ile 500 bin TL kazandı! Şansı böyle buldu: Zaman geçtikçe...
    HaberlerYaşam Haberleri 10 TL ile 500 bin TL kazandı! Şansı böyle buldu: Zaman geçtikçe...
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    10 TL ile 500 bin TL kazandı! Şansı böyle buldu: Zaman geçtikçe...

    Çanakkale Bayramiç'te bir kişi 10 TL’lik Kazı Kazan kuponu ile 500 bin TL kazandı. İkramiyeyi kazanan Gürkan Düz, ilk başta ne kadar kazandığını anlayamadıklarını, zaman geçtikçe olayın bilincine vardığını söyledi.

    03.04.2022 - 23:50 | | DHA
    10 TL ile 500 bin TL kazandı! Şansı böyle buldu: Zaman geçtikçe...

    Çanakkale Bayramiç'te kafe sahibi Gürkan Düz, 10 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 500 bin TL kazandı. İlk başta ne kadar kazandıklarını anlamadıklarını ifade eden Güz, parayı sahibi olduğu düğün salonunun onarımı için kullanacağını aktardı.

    Bayramiç ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan Ceyhan Güneri'ye ait bayiden 10 TL’lik Kazı Kazan kuponu alan kafe sahibi Gürkan Düz, 500 bin TL ikramiye kazandı. Gürkan Düz, iş yeri komşusu olan bayi Ceyhan Güneri ile ilk başta ne kadar kazandığını anlayamadıklarını, zaman geçtikçe olayın bilincine vardığını söyledi.

    "EVLENEN ÇİFTLERE EKONOMİK FİYATLARLA HİZMET SUNACAĞIM"

    İlçede kafe işleten fakat kır düğünü salonu açtığını da belirten Gürkan Düz, “Kır düğün salonunun onarımını yapmak için bekliyordum. Bir miktar paraya ihtiyacım vardı. Şimdi onarımını yaptıracağım. Evlenen çiftlere ekonomik fiyatlarla hizmet sunacağım” dedi.

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