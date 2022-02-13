10 saniyede 100 bin TL'lik telefon çaldılar

Olay, saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'ndeki bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Mağaza önünde bir süre bekleyen 2 şüpheli, kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırdı. Biri dükkanın önünde beklerken, diğeri mağazaya girerek 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı. 10 saniye içinde telefonları çalan şüpheliler kaçarken, alarm sesini duyan mahalleli durumu polise bildirdi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin iş yerinin önünde beklemesi, birinin kaldırım taşıyla camı kırarak içeri girmesi ve 10 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonunu alarak kaçması görülüyor