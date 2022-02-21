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    VtLabPoyrazköy soruşturmasında flaş gelişme! 68 kişi hakkında iddianame
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    Poyrazköy soruşturmasında flaş gelişme! 68 kişi hakkında iddianame

    "Poyrazköy" davasında FETÖ kumpası olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

    21.02.2022 - 12:09 |
    Poyrazköy soruşturmasında flaş gelişme! 68 kişi hakkında iddianame

    Ergenekon soruşturması kapsamında 2009 yılında açılan Poyrazköy davasının FETÖ kumpası olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Kafes”, “Amirallere Suikast”, ve “Poyrazköy’de bulunan muhimmat” davalarında yargılanan 87 kişi müşteki olarak yer aldı.

    Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy’de yapılan kazılarda çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti. Bulunan mühimmata ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda subay tutuklanmıştı. Dönemin özel yetkili mahkemesi olan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava zamanla, “Kafes Eylem Planı”, “Amiraller Suikast” ve “Gölcük Donanma Komutanlığı’nda döşemenin altından çıkan belgeler” davaları ile birleşti. Özel Yetkili Mahkemeler’in kapatılmasının ardından Poyrazköy davasına bakan Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi 84 sanık hakkında beraat kararı vererek, sanıklar hakkında sahte delil üreten kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

    “TOPLANTILAR İSTİHBARAT ŞUBEDE YAPILDI”

    Hazırlanan iddianamede dönemin emniyet müdürler Ali Fuat Yılmazer, Gaffur Ataç, Erol Demirhan, Yurt Atayün ve Nazmi Ardıç gibi isimler iddianamede şüpheli olarak yer aldı. FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin usulsüz izleme ve dinleme yapmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, yaymak, fişleme yapmak, örgüte arşiv oluşturmak ve gerçeğe aykırı ihbar tutanakları düzenlemek gibi çok sayıda yasadışı faaliyete imza attıkları anlatılan iddianamede, “İstihbarat şubenin adeta terör şubenin yerine geçerek adli bir soruşturma şubesi gibi çalıştığı, soruşturmalara yönelik toplantılar ile sevk ve idaresine ilişkin çalışmaların istihbarat şubesinde yapıldığı tespit olunmuştur” denildi. (Damla Güler-Milliyet)

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