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    VtLabKonya'da mobilya fabrikasÄ±nda yangÄ±n! RüzgarÄ±n etkisiyle alevler büyüyor
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    Konya'da mobilya fabrikasÄ±nda yangÄ±n! RüzgarÄ±n etkisiyle alevler büyüyor

    Konya'da, mobilya fabrikasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. RÃ¼zgarÄ±n etkisiyle alevler bÃ¼yÃ¼rken,Â itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ediyor.Â

    05.04.2022 - 17:56 | | Salih BÃœYÃœKSAMANCI- Samet KUYRUKCU/ KONYA, (DHA)
    Konya'da mobilya fabrikasÄ±nda yangÄ±n! RüzgarÄ±n etkisiyle alevler büyüyor

    Karatay ilÃ§esine baÄŸlÄ± HacÄ± Yusuf Mescit Mahallesi UyanÄ±k Sokak'ta bulunanÂ mobilya fabrikasÄ±nda, saat 17.00Â sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n baÅŸladÄ±.

    Â Alevler, rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle bÃ¼yÃ¼rken, ihbar Ã¼zerine bÃ¶lgeyeÂ itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri sevk edildi.

    Ä°tfaiye ekibi, yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±rken, bÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemi de alÄ±ndÄ±. Alevlere mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor.

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