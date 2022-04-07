Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Mansur Yavaş açıklaması siyasi gündemi salladı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça liderlerden peş peşe hamleler geliyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın “Bizim cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş’tır.” açıklaması siyaset gündeminde ses getirdi. Hürriyet'ten Ahmet Hakan konu ile ilgili görüşlerine köşesine taşıdı.

Hakan'ın ilgili yazısı şu şekilde:

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sırtında yumurta kefesi olmamasından da yararlanarak dikkat çekici bir açıklama yaptı: “Bizim cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş’tır.” Siyasette tek bir demeçle yedi tane kuş vurulduğuna pek rastlanmaz. Ümit Özdağ bunu başardı. İşte Özdağ’ın vurduğu 7 kuş:

BİRİNCİ KUŞ: İlk kez Suriyeliler dışında bir konuyla gündem oldu.

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İKİNCİ KUŞ: Millet İttifakı adı verilen çarşıyı hafiften karıştırdı.

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ÜÇÜNCÜ KUŞ: Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemeyenleri galeyana getirdi.

DÖRDÜNCÜ KUŞ: Ekrem İmamoğlu’nu, Mansur Yavaş’ın gerisine attı.

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BEŞİNCİ KUŞ: Hesaba katılmayan bir partinin gündemi sallayabileceğini kanıtladı.

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ALTINCI KUŞ: Bilhassa Akşener’i ne yapacağını bilemez hale getirdi.

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YEDİNCİ KUŞ: Altılı masanın aday belirlemesini daha da zorlaştırdı.