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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Tunus açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Tunus halkının iradesini temsil eden Temsilciler Meclisi’nin, Anayasa’da buna açıkça izin veren bir hüküm bulunmamasına rağmen feshedilmesi hukuka ve demokratik ilkelere açıkça aykırıdır. Seçilmiş parlamentoları ve milletvekillerini, Anayasa ile kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmekten men eden her türlü karar veya eylem, Anayasal demokratik düzene yöneltilen bir darbedir” dedi.

04.04.2022 - 19:22 | | İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Tunus açıklaması!

Şentop, Tunus Parlamentosu’nun fesh edilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Şentop, Tunus Temsilciler Meclisi’nin 30 Mart 2022 tarihinde alınan bir kararla feshedilmesi ve akabinde Meclis Başkanı ve bazı Meclis yöneticileri ile milletvekilleri hakkında yasama faaliyeti niteliğindeki eylemlerinden dolayı ceza soruşturmaları yürütülmesi son derece endişe verici olduğunu belirterek, “Tunus halkının iradesini temsil eden Temsilciler Meclisi’nin, Anayasa’da buna açıkça izin veren bir hüküm bulunmamasına rağmen feshedilmesi hukuka ve demokratik ilkelere açıkça aykırıdır. Seçilmiş parlamentoları ve milletvekillerini, Anayasa ile kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmekten men eden her türlü karar veya eylem, Anayasal demokratik düzene yöneltilen bir darbedir. Bu karar veya eylemlerin ülkenin askerî kuvvetleri yerine başka makamlarca icra edilmesi, halkın iradesini yok sayan bu tür girişimlerin vahametini ve gayrı meşruluğunu azaltmamaktadır. Darbelere ayrım yapmaksızın karşı çıkmak ve her durumda darbecilere karşı halkın iradesinin yanında yer almak, temeli demokrasi olan tüm parlamentoların ortak vicdani sorumluluğudur” dedi.

Şentop şunları kaydetti:

“Uzun bir süredir demokratik bir sistem kurma mücadelesi veren ve bu uğurda büyük acılar yaşayan Tunus halkının Anayasa’ya, hukuk kurallarına ve demokratik ilkelere göre yönetilmesi en tabii hakkıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, Tunus halkının ve anayasal parlamentolarının yanında olduğumuzu, parlamentoya yönelik hukuk ve demokrasi dışı her türlü müdahaleyi kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına temennimiz, dost ve kardeş Tunus halkının kendi iradesiyle, Tunus Anayasası’nın ve hukuk kurallarının işlediği bir şekilde yönetilmesidir.”

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