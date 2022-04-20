GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetSarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı
HaberlerSiyaset Haberleri Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı
ABONE OL

Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı

Maltepe Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere seslenerek genel af çağrısında bulundu.

20.04.2022 - 13:35 | | Murat SOLAK - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA)
Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve parti yöneticileri saat 12.00'de Maltepe Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi. Sarıgül, burada mahkum yakınları ve cezaevi çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

Basın açıklaması yapan Mustafa Sarıgül, "Cezaevlerinde 325 bin kişi parlamentoda çıkacak haberi bekliyor. Bu mübarek ayda bu önemli ayda toplumsal barışı sağlayalım. Belirli suçlar hariç kader mahkumlarını sevindirelim. Annelerini babalarını sevindirelim. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Bunu oy hesabı için yapmayalım.

Toplumsal barış için yapalım. Çeşitli nedenlerle kader mahkumu olmuş, binlerce evlat parlamentodan çıkacak olan haberi beklemekte. Bayram öncesi içerideki bu evlatları sevindirelim. Belirli suçlar hariç bütün evlatlara bir kez daha şans tanıyalım. Bayram öncesi kader mahkumları aileleriyle buluşsun.

Onlara mutlaka af çıkartalım. Yüzüncü yıla giriyoruz. Yüzüncü yıla girerken de toplumuzla barışalım. Kardeşlik hukukunu tekrar sağlayalım. Bütün siyasi partilere çağrım parlamentoyu olağanüstü toplayalım ve bu affı bayramdan önce gerçekleştirelim" dedi.

"SALDIRIYI KINIYORUM"

Bursa'daki infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yapılan saldırıya da değinen Sarıgül, "Bu saldırıyı kınıyorum. Herkes şunu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ve toprağına göz dikenlere dün gereği yapılmıştır. Yarın ve öbür gün de mutlaka gereği yapılacaktır. Bizim için önemli olan önce devletimizdir. Sonra partimiz gelir" diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    Gostomel’de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı

    Gostomel’de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı

    Çernihiv'de patlayıcı temizliği

    Çernihiv'de patlayıcı temizliği

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gostomel’de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı

    Gostomel’de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı

    Sıradaki Haber
    A101 kataloğu 21 Nisan 2022! Perşembe A101 aktüelde neler var? 21 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu 2022

    A101 kataloğu 21 Nisan 2022! Perşembe A101 aktüelde neler var? 21 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu 2022

    Sıradaki Haber
    Kadir gecesi ne zaman 2022? 20 Nisan ne günü, bugün kandil mi? 2022 kandiller!

    Kadir gecesi ne zaman 2022? 20 Nisan ne günü, bugün kandil mi? 2022 kandiller!

    Sıradaki Haber
    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

    Sıradaki Haber