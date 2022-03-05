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SiyasetNuman Kurtulmuş: Ukrayna’da çözüm sahada değil masadadır
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Numan Kurtulmuş: Ukrayna’da çözüm sahada değil masadadır

Pendik’te düzenlenen 'İş İnsanları ve Sivil Toplum Buluşmaları' programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin, “Hem Ukrayna hem Rusya ile iyi ilişkilerini sürdüren bir ülke olarak sürekli arada, arabuluculuk yapabilecek, bir şekilde ülkeler arasında iletişim kurabilecek pozisyonu korumaya gayret ediyoruz. Çözüm sahada değil, çözüm masadadır" dedi.

05.03.2022 - 22:13 | | DHA
Numan Kurtulmuş: Ukrayna’da çözüm sahada değil masadadır

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Pendik’te düzenlenen 'İş İnsanları ve Sivil Toplum Buluşmaları' programına katıldı. Programa katılanlar arasında, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı. Programda konuşan Kurtulmuş, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BU COĞRAFYADA YENİDEN GÜÇLÜ TÜRKİYE’Yİ KURACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, güçlü ve büyük Türkiye vurgusu yaparak, “Dünyadaki bütün güç mücadelelerinin tam merkezinde olan ülke Türkiye’dir. Coğrafya kaderdir. Bu coğrafyada, zaten biz Malazgirt’ten bu yana hiçbir günümüz rahat içerisinde geçmemiştir. Hep mücadele ettik. Şimdi de büyük mücadelelere şahitlik ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu mücadeleler önümüzdeki 10 yıl daha devam edecektir. Yine 30 yıl önce söylediğimiz bir hususun daha gerçekleştiğini görüyoruz. Dünyanın önümüzdeki yıllarda 3 büyük kavganın şahidi olacağını söylüyorduk. Su, enerji ve gıda savaşlarını söylemiştik. Bu mücadelelerin hepsinin merkezinde olan ülke Türkiye’dir. Türkiye, büyük bir iddiası olan ülkedir. Eline büyük imkanlar ve fırsatlar geçmiş ülkedir. Bu coğrafyada Türkiye’nin sıradan bir ülke olarak ayakta kalma şansı yoktur. Türkiye yeniden güçlü Türkiye ideali etrafında birleşmek zorundadır. Hangi alanda olursak olalım, dünya görüşümüz ne olursa olsun, hepimizin ortak bir milli tercihi olacaktır. Bu coğrafyada yeniden güçlü büyük Türkiye’yi kuracağız. Türkiye Allah’ın izniyle teknolojiden milli savunmaya kadar önemli bir ülke anlamına gelmiştir. Türkiye’nin faydası olmayan tartışmalarla vakit kaybetmek yerine 2023’ü gerçekleştirerek Türkiye’yi daha güçlü hale getireceğiz. Türkiye her alanda küresel ölçekte rekabet edebilecek bir ülke olacaktır. Küresel ekonomik gelişmelerden dolayı etkisinde kaldığımız zor zamanları birlikte aşacağız" şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜM SAHADA DEĞİL, ÇÖZÜM MASADADIR"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin, “Ukrayna ve Rusya krizinde tavrımızı görüyorsunuz. Biz barıştan yanayız. Karadeniz’in bir Savaş gölü değil bir barış ortamına sahip olmasını yürekten arzu ediyoruz. Hem Ukrayna hem Rusya ile iyi ilişkilerini sürdüren bir ülke olarak sürekli arada, arabuluculuk yapabilecek, bir şekilde ülkeler arasında iletişim kurabilecek pozisyonu korumaya gayret ediyoruz. Çözüm sahada değil, çözüm masadadır. Bu savaş en kısa süre içerisinde barış şeklinde sonlanıp, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu bu coğrafyanın daha büyük bedeller ödemesinin önüne geçilmiş olur" diye konuştu.

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