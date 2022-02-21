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Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

21.02.2022 - 17:58 |
Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yaptırdığım COVID-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin."

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