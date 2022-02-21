Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
21.02.2022 - 17:58 |
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.
Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün yaptırdığım COVID-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin."
Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) February 21, 2022
Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin.