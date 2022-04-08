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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

08.04.2022 - 09:19 |
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Görüşmede Bakan Akar tarafından; diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı, özellikle Maripol başta olmak üzere sivillerin karadan/denizden emniyetle tahliyesinin aciliyeti üzerinde duruldu.

Ayrıca Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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