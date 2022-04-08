Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.
08.04.2022 - 09:19 |
Görüşmede Bakan Akar tarafından; diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı, özellikle Maripol başta olmak üzere sivillerin karadan/denizden emniyetle tahliyesinin aciliyeti üzerinde duruldu.
Ayrıca Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.
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