Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı'nda Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüştü.
16.02.2022 - 17:04 |
NATO Karargahı’ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanları ele alındı. Görüşmede, Romanya'nın Türkiye’nin önemli bir müttefiki olduğunu, Türkiye ve Romanya arasında askeri eğitim ve diğer iş birliği alanlarında atılacak adımların bulunduğunu, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalmasının ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.
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