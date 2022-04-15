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Milli Eğitim Bakanı Özer, yetim çocuklarla iftar yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aralarında Türkmen ve Suriyeli çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 çocukla iftarda bir araya geldi.

15.04.2022 - 23:50 | | İHA
Milli Eğitim Bakanı Özer, yetim çocuklarla iftar yaptı

Milli Eğitim Bakanı Özer, aralarında Türkmen ve Suriyeli çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 çocukla iftarda bir araya geldi. Bakan Özer, iftar sonrası yaptığı konuşmada, kendileri küçük ama yürekleri büyük misafirlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ramazanın birlik, beraberlik, dertleşme, insanların başına farklı hikayeler gelebileceğini anlama ve biraz da dünyadan geri çekilmenin ayı olduğunu belirten Bakan Özer, şu ifadelere yer verdi:

“Hikayeleri büyük olan gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayı Türkiye'de geçmişten günümüze çocuklarımızın hayatlarında güzel hikayeler bırakarak tekrarlanan aylardan bir tanesi. Bu toprakların kadim geleneğinde 'insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır' sözü nesilden nesle aktarılan bir retorik, bir yaşam düsturu, bir normdur. Bu ramazan ayının da birlik beraberliğimizin daha güçlendiği, ülkemizin daha barışçıl ortamlara sahip olduğu, sorunlarını çözdüğü yıllara vesile olması temennisiyle çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.”
İftara Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer, bakanlık personeli ve eşleri de katıldı.

Bu arada yemek öncesi Küçük İsmail ve Kavuklu Hamdi ikilisi tarafından çocuklara ortaoyunu sahneledi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, yetim çocuklarla iftar yaptı

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