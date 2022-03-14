Meral Akşener'den sağlık çalışanlarına ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tıp Bayramı dolayısıyla kentteki özel hastanede sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Akşener, çiçek verip, birlikte pasta keserek, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Akşener, koronavirüs salgını döneminde doktorundan hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının yoğun çaba sarf ettiğini söyleyerek, herkese teşekkür etti.