Meclis BaÅŸkanÄ± Åžentop'tan 'TÄ±p BayramÄ±' mesajÄ±

TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, Twitter'daki hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kutlama mesajÄ±nda, "Ã–zveri, sabÄ±r ve insanÃ¼stÃ¼ gayretleriyle ÅŸifaya vesile olan hekimlerimizin ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n 14 Mart TÄ±p BayramÄ±'nÄ± kutluyorum. Milli MÃ¼cadelemizin tÄ±bbiyelilerinden bugÃ¼n salgÄ±n dÃ¶nemine, vazifelerine Ã¶mÃ¼rlerini adayan tÃ¼m kahramanlarÄ±mÄ±zÄ± rahmetle yad ediyorum" dedi.