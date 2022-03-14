Meclis BaÅŸkanÄ± Åžentop'tan 'TÄ±p BayramÄ±' mesajÄ±
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, 14 Mart TÄ±p BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mlayarak,Â saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.Â
14.03.2022 - 16:21 |
TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, Twitter'daki hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kutlama mesajÄ±nda, "Ã–zveri, sabÄ±r ve insanÃ¼stÃ¼ gayretleriyle ÅŸifaya vesile olan hekimlerimizin ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n 14 Mart TÄ±p BayramÄ±'nÄ± kutluyorum. Milli MÃ¼cadelemizin tÄ±bbiyelilerinden bugÃ¼n salgÄ±n dÃ¶nemine, vazifelerine Ã¶mÃ¼rlerini adayan tÃ¼m kahramanlarÄ±mÄ±zÄ± rahmetle yad ediyorum" dedi.
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