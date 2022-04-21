Meclis Başkanı Şentop huzurevi sakinlerine iftar verdi

Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen programda, huzurevi sakini vatandaşları ağırlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hiç kimsenin tespih tanelerini sayar gibi günleri saymadığı, insanın geleceğinden emin bir şekilde güvenle yaşadığı, kimsenin yarın ne olacağım korkusu taşımadığı bir hayatın, yaşlı, genç ayırmaksızın herkesin hakkı olduğunu söyledi. Türkiye'de huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerin ve sağlık alt yapısının dünyaya örnek olduğunu belirten Şentop, "Dünya Sağlık Örgütü ülkemizdeki verilere dayalı iyilik halini ve aldığımız önlemleri merak ediyordu. Çok daha önceden Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve öngörüleriyle sağlık alt yapımızın güçlü bir şekilde kurulması bize çok büyük avantajlar sağladı" açıklamasını yaptı.

TBMM'de yakın zamanda bir araştırma komisyonunun kurulacağını hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyüklerimizin de huzurlu mutlu olduğu Türkiye hedefine ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Dünyadaki bütün toplumlarda huzurevlerinin büyük bir önemi vardır. Sizlerin emin ellerde olduğunu bilmek hepimizin sorumluluğudur. Bu konuda TBMM'de de yakın zamanda bir araştırma komisyonu kurulacak. Bu konuda Türkiye'de genel olarak ülkemizin her yerinde yaşanan sorunlarla ilgili neler yapılabilir diye bu konuda bir çalışma yapılacak."