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Kılıçdaroğlu'ndan aile fotoğraflı bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aile fotoğrafı ile bayram mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

02.05.2022 - 17:22 |
Kılıçdaroğlu'ndan aile fotoğraflı bayram mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Sosyal medya hesabından, çocukları ve bir süre önce dünyaya gelen ikiz torunlarının da bulunduğu fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz" ifadesini kullandı.

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