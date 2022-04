Kılıçdaroğlu: Et ve Süt Kurumu çiftçinin yanında olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebi kabul edilmeyen Et ve Süt Kurumu'nu, beraberinde kadın milletvekilleriyle birlikte ziyaret etti. Kapıda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, burada açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, daha önce TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı’na gittiğini hatırlatarak, "Bugün Et ve Süt Kurumu’nun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleriyle beraberim. Kadın milletvekilleri, bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Yeterli beslenme bütün çocuklar için bir haktır. Bu hakkı sağlayacak olan da sosyal devlettir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bütün çocukların iyi ve yeterli beslenmeleri gerekir. Tarım Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında, 'Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok, herkesin karnı tok' diye bir açıklama yaptı. Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok. Tarım Bakanı'nın Türkiye gerçeklerinden haberi yok" dedi.

'MİLLETİN SESİ’ MİTİNGLERİNE BAŞLAYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde görev alan Hacer Foggo'ya söz verdi. Foggo, Türkiye’de yoksullukla değil açıklıkla mücadele edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Foggo’nun açıklamalarının bir siyasetçi açıklaması olmadığını belirterek, et ve süt üreticilerinin de perişan olduğunun altını çizdi. Asgari ücretlinin düzenli et ve süt alamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Daha önce yaptığımız gibi biz Ramazan Bayramı’ndan sonra ‘milletin sesi’ mitinglerine yeniden başlayacağız. Millet kürsüye çıkacak ve kendi sorunlarını anlatacak. Saray ve sarayın yetkilileri bunu ne kadar duyarlar bilmiyorum ne kadar görürler bilmiyorum. Kendilerine açık ve net söylüyorum, benim yaptığım çağrı bu ülkenin insanlarının refahı içindir. Benim yaptığım çağrı, bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi içindir. Benim yaptığım çağrı, Türkiye’de siyaset kurumunun halkın gözünde saygın olmasını sağlamaktır. Benim yaptığım çağrı, 21’inci yüzyılda eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa bu Türkiye’nin itibarına gölge vurur. Ben Türkiye’nin itibarını, saygınlığını koruyorum. Et ve Süt Kurumu, çiftçinin yanında olmalı, üreticinin yanında olmalı" dedi.

'RANDEVU VERİLMEDİ'

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, neden Tarım ve Orman Bakanlığı’na gitmediğinin sorulması üzerine, "Et ve Süt Kurumu bağımsız bir kurum. Burası bir KİT" ifadelerini kullandı.

Randevu almadan kurumları ziyaret ettiğine yönelik eleştirilen anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi şu ana kadar" diye konuştu.