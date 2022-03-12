Pandemi sonrasÄ± TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya ekonomisinin konuÅŸulduÄŸu 'Maltepe Ekonomi Forumu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Â Foruma, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Faik Ã–ztrak, CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±Ã§, milletvekilleri, ekonomistler ve Ã§ok sayÄ±da akademisyen katÄ±ldÄ±.

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Ne yapmamÄ±z lazÄ±m? SÄ±k sÄ±k dile getirdiÄŸimiz 3 temel adÄ±mdan bahsediyoruz. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar diyoruz. Bu 3 adÄ±mÄ± atarsak, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirebilirsek Ã¶nemli sonuÃ§lar elde etme konusunda Ã¶nemli bir merhaleyi yakalamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Yeni kadrolardan kastÄ±mÄ±z devlette liyakatin olmasÄ±dÄ±r. Yani iÅŸi ehline teslim etmektir. EÄŸer siz Merkez BankasÄ± yÃ¶netimine bir arkeoloÄŸu atarsanÄ±z bu olmaz. Bu kuralÄ± bir ÅŸekilde hayata geÃ§irmemiz lazÄ±m" dedi.Â

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Ben vergi Ã¶dÃ¼yorsam bu vergilerin nereye harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± benim bilmem lazÄ±m. BugÃ¼n adeta bÃ¼rokrasi kapalÄ± bir kutu gibi. Devlet yÃ¶netiminde ÅŸeffaflÄ±k temel kurallardan biri. Ä°kinci kural ise siyasette hesap verebilirliktir. SiyasetÃ§i eÄŸer devleti yÃ¶netmeye kalkÄ±yorsa kesinlikle hesap vermesi, hesap vermenin onurunu yaÅŸamasÄ± lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.Â

"KESÄ°N HESAP KOMÄ°SYONU KURACAÄžIZ"Â

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°ki temel kuralÄ±mÄ±z var. Kesin hesap komisyonu, yani harcanan bÃ¼tÃ§enin, harcandÄ±ktan sonra paralarÄ±n nereye harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren yasanÄ±n adÄ±na Kesin Hesap Kanunu diyoruz. Biz ÅŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Kesin Hesap Komisyonu kuracaÄŸÄ±z. Kesin Hesap Komisyonu'nun baÅŸkanÄ± ana muhalefet partisinden olacak dolayÄ±sÄ±yla yÃ¼rÃ¼tme organÄ± parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± harcamalarÄ±n hesabÄ±nÄ± muhalefete verecek.

Bu belki de Avrupa BirliÄŸi uygulamalarÄ±nda da bir ilk olacak. TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi adÄ±na denetimi yapan SayÄ±ÅŸtay uluslararasÄ± kurallara gÃ¶re denetim yaparsa o zaman saÄŸlÄ±klÄ± raporlar TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ne gelmiÅŸ olur. Biz SayÄ±ÅŸtay'Ä±n da yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek uluslararasÄ± SayÄ±ÅŸtaylar BirliÄŸi'nin Ã¶n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ temel kurallara gÃ¶re SayÄ±ÅŸtay'Ä±n denetim yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, israf konusunda da yÃ¼rÃ¼tme organÄ±nÄ±n duyarlÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Ä°sraf konusunda yÃ¼rÃ¼tme organÄ±nÄ±n duyarlÄ± olmasÄ±nÄ±n temel nedeni siyasetÃ§i ile vatandaÅŸ arasÄ±ndaki gÃ¼veni inÅŸa etmektir. Siyasetin ahlaklÄ± ve erdemli olmasÄ± lazÄ±m" dedi.Â

"BÄ°R ÃœLKE KENDÄ° GELECEÄžÄ°NÄ° PLANLAMIYORSA BAÅžARILI OLMASI MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L"

Stratejik Planlama TeÅŸkilatÄ± kuracaklarÄ±nÄ± ifade eden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Bir Ã¼lke kendi geleceÄŸini planlayamÄ±yorsa o yÃ¼rÃ¼tme organÄ±nÄ±n veya Ã¼lkenin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± ekonomide baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±, bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. KaynaklarÄ± verimli kullanmasÄ±, kaynaklarÄ± yerli yerinde kullanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Ulusal Vergi Konseyi kuracaÄŸÄ±z. Biz Ã¶dediÄŸimiz vergilerin nereye harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmek zorundayÄ±z.

Ä°nsan HaklarÄ± ve EÅŸitlik Kurumu, yeni bir kurum olarak ortaya Ã§Ä±kacak. Demokrasinin gÃ¼Ã§lenmesi, hiÃ§ kimsenin kendisini Ã¶teki hissetmemesi iÃ§in bir Ã§aba, bir kurum. Aile Destekleri SigortasÄ± Kurumu kuracaÄŸÄ±z. Madem bir sosyal devletiz o zaman bu topraklarda hiÃ§bir Ã§ocuk yataÄŸa aÃ§ girmemeli. YardÄ±mÄ± insan onuru ile baÄŸdaÅŸÄ±r bir model iÃ§inde yoksul aileye ulaÅŸtÄ±rmak zorundayÄ±z" diye konuÅŸtu. Â

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Demokrasi yoksa can ve mal gÃ¼venliÄŸi yoktur. Stratejinin en temel noktalarÄ±ndan birisi Ã¼lkede demokrasiyi yeniden inÅŸa etmek. Katma deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼n Ã¼retemezseniz dÃ¼nyada sÃ¶z sahibi olamazsÄ±nÄ±z. Katma deÄŸer Ã¼retmenin yolu Ã¼niversitelerin bilgi Ã¼retmesidir. O nedenle Ã¼niversitelere sÄ±cak siyasetin girmemesi ve her tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin Ã¼niversitelerde Ã¶zgÃ¼rce tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± lazÄ±m. EÄŸer bunu yapabilirsek TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼r" dedi. Â