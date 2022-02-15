İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor

Türkiye-İsrail ilişkilerinde en somut adım atılıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret tarihi netleşti.

İsrail lideri, 9 Mart tarihinde Türkiye'ye inecek ve iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Isaac Herzog, geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

KALIN VE ÖNAL FİLİSTİN YOLCUSU

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ise Filistin’e gidiyor. Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin lideri Abbas ile görüşecek.