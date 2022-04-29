GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Siyasetİnternet haberciliğinde dönüm noktası! Meclis'e geliyor...
HaberlerSiyaset Haberleri İnternet haberciliğinde dönüm noktası! Meclis'e geliyor...
ABONE OL

İnternet haberciliğinde dönüm noktası! Meclis'e geliyor...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal 'Dezenformasyon Düzenlemesi' ile ilgili yaptığı açıklamada; "Avrupa Birliği’nin, 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası’nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek." dedi.

29.04.2022 - 10:29 |
İnternet haberciliğinde dönüm noktası! Meclis'e geliyor...

AK Parti'li Mahir Ünal şunları söyledi; Avrupa Birliği’nin, 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası’nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek.

Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz.

Dezenformasyonla ilgili düzenleme Külliye’den taslak halinde bize Meclis’e geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli’ye verdi. Salı günü MHP'li yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM’ye sunacağız.

 

 

GÜNCEL HABERLER

İnternet haberciliğinde dönüm noktası! Meclis'e geliyor...

İnternet haberciliğinde dönüm noktası! Meclis'e geliyor...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor! Benzin, motorin...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor! Benzin, motorin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, 65 yaş aylığı -yaşlılık maaşı- bayramdan önce verilecek mi 2022? Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022?

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, 65 yaş aylığı -yaşlılık maaşı- bayramdan önce verilecek mi 2022? Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022?

Sıradaki Haber
E devlet 2022 askerlik yeri sorgulama ekranı! Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları ve askere alım tarihleri!

E devlet 2022 askerlik yeri sorgulama ekranı! Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları ve askere alım tarihleri!

Sıradaki Haber
Dünyayı şoke eden görüntüler! Sivillerin gözlerini bağlayıp katlettiler...

Dünyayı şoke eden görüntüler! Sivillerin gözlerini bağlayıp katlettiler...

Sıradaki Haber
Bekçi alımı 2022 başvuru yapma ekranı! Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? Bekçi alımı şartları nelerdir 2022?

Bekçi alımı 2022 başvuru yapma ekranı! Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? Bekçi alımı şartları nelerdir 2022?

Sıradaki Haber