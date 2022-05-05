HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan tutuklandı
Şanlıurfa Ceylanpınar'ın HDP'li eski Belediye Başkanı İsmail Arslan İzmir'de tutuklanarak cezaevine konuldu.
05.05.2022 - 01:03 |
Ceylanpınar eski Belediye Başkanı Av. İsmail Arslan İzmir'de tutuklandı. Ceylanpınar'ın Halkların Demokratik Partili (HDP) eski Belediye Başkanı Av. İsmail Arslan İzmir'de noter işlemleri için gittiği noter şubesinde tutuklanarak İzmir'in Buca İlçesi'ndeki Kırklar F Tipi Cezaevi'ne konuldu. İsmail Arslan hakkında örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. (Sabah)