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Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bakanlık makamında ziyaret etti.

06.05.2022 - 16:07 | | DHA
Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu'yu ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'yu ziyaret edenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı. Bakan Nebati, ziyaretle ilgili Twitter'dan, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.

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