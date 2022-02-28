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SiyasetFuat Oktay: Boğazlar rejiminin nasıl uygulanacağı açık ve nettir
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Fuat Oktay: Boğazlar rejiminin nasıl uygulanacağı açık ve nettir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayRusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin "Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve nettir" dedi.

28.02.2022 - 00:32 |
Fuat Oktay: Boğazlar rejiminin nasıl uygulanacağı açık ve nettir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bağımsız ve egemen bir ülke olan Ukrayna'nın topraklarını hedef alan işgal girişimi uluslararası hukukun net ihlalidir; asla kabul edilemez. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye olarak bu haksız ve hukuksuz savaşın bir an önce sonlandırılmasına yönelik girişimlerimiz çok yönlü olarak devam etmektedir. İki taraf arasında yapılacak olan müzakereler son derece kritiktir; bu çerçevede Türkiye olarak her türlü yapıcı katkıyı vermekteyiz. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere, masum insanların maruz bırakıldığı trajedinin önüne geçmek maksadıyla Türkiyenin insani yardımları tüm hızıyla devam etmektedir. Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve nettir" ifadelerini kaydetti.

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