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SiyasetFatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir
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Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz, 54'üncü hükümetteki icraatları özlemle anıyor. Diyoruz ki; madem öyleyse yeniden milli görüş vakti gelmiştir. Yeniden refah vakti gelmiştir" dedi.

10.03.2022 - 15:11 | | DHA
Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir

Bir dizi ziyaret için dün Adana'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir otelde gazetecilerle buluştu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erbakan, Türkiye'de milli görüşe özlem olduğunu ve hem sağcıların hem de solcuların Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını kaydetti. Erbakan, "Milletimiz, 54'üncü hükümetteki icraatları özlemle anıyor. Diyoruz ki; madem öyleyse yeniden milli görüş vakti gelmiştir. Yeniden refah vakti gelmiştir. İnşallah bizler Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin bu teveccühüyle, teşkilatlarımız üstün gayretleriyle yapılacak olan seçimlerde iktidara geleceğiz. Yeniden Refah Partisi olarak bu ülkede ekilip, biçilmeyen hiçbir verimli toprak kalmasın diye çalışacağız. Çalışmayan, üretmeyen bir tane fabrika kalmasın diye çalışıyoruz. İcraatlarımızın, projelerimizin, kitaplarımızın şimdiden hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Makam ve rakam için değil; millet için çalışan kadrolarımız hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Milletimiz inşallah milli görüşü seçecek ferasetle bir seçim yapacak. Milli görüş, Yeniden Refah Partisi, bu ifade ettiğimiz hedeflere ülkemizi ulaştıracak" diye konuştu.

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