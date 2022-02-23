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EYT’lile ilgili çözüm mesajı! Fatih Erbakan açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini söyleyerek, “İktidara gelir gelmez EYT'lilerimizin sorununu çözeceğimizin sözünü verdik. Bununla ilgili kaynak paketlerimiz hazır. Bir senede 150 milyar dolar kaynak bulacağız ve EYT'liler ile birlikte milletimizin sorunlarını çözeceğiz” dedi.

23.02.2022 - 14:24 | | DHA
EYT’lile ilgili çözüm mesajı! Fatih Erbakan açıkladı

 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve 15 ilin EYT Dernekleri Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Erbakan, burada yaptığı açıklamada, EYT’lilerin sorunun çözülemediğini söyleyerek, "Temenni ediyoruz ki, seçim için bile olsa milyonlarca EYT'linin sorunu çözülsün, bu mağduriyetler en kısa zamanda giderilsin. Eğer çözülmezse defalarca söylediğimiz gibi iktidara gelir gelmez EYT'lilerimizin sorununu çözeceğimizin sözünü verdik.

Bununla ilgili kaynak paketlerimiz hazır. Bir senede 150 milyar dolar kaynak bulacağız ve EYT'liler ile birlikte milletimizin sorunlarını çözeceğiz. İnşallah biz en kısa zamanda da bu sorunu iktidara gelir gelmez çözeceğimize dair noter tasdikli çözüm taahhüdümüzü basının önünde imzalayacağız” dedi.

EYT Federasyon Başkanı Özüpak ise, “Seçimin yaklaşması nedeniyle EYT sorununun çözülmesine ilişkin özellikle hükümet tarafında bir hareketlenme görüyoruz. Umuyoruz ki, seçim vaadi olmasından ziyade toplumsal bir sorunun çözümü olarak görülür. Biz emeğimizin karşılığı olanı almak ve adil paylaşım istiyoruz. Anayasal haklarımızın mücadelesini yapıyoruz ve haklarımızı almadan mücadelemizi bırakmayacağız" diye konuştu.

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