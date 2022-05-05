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SiyasetEski vekil Ali Fuat Eyüboğlu, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
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Eski vekil Ali Fuat Eyüboğlu, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı

Ankara'da hayatını kaybeden eski MHP Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu (92) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Eyüboğlu, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

05.05.2022 - 15:56 | | ANKARA, (DHA)-
Eski vekil Ali Fuat Eyüboğlu, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı

Ankara'da yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Ali Fuat Eyüboğlu, önceki gün hayatını kaybetti. Eski milletvekili Eyüboğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törene; Eyüboğlu'nun ailesi ve yakınları ile birlikte İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek ile bazı milletvekilleri katıldı. Törende Eyüboğlu'nun öz geçmişi okunup, saygı duruşunda bulunulduktan sonra dua edildi. Eyüboğlu'nun cenazesi, öğle vakti Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski vekil Ali Fuat Eyüboğlu, Ankarada son yolculuğa uğurlandı

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