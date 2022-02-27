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SiyasetEmine Erdoğan'dan Ukrayna paylaşımı: Savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir
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Emine Erdoğan'dan Ukrayna paylaşımı: Savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Ukrayna'da yaşanan gelişmelerle ilgili paylaşım yaptı. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir." dedi.

27.02.2022 - 00:23 |
Emine Erdoğan'dan Ukrayna paylaşımı: Savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir

Twitter hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir. Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır.Unutmayalım; savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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