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SiyasetEmine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama
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Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınadı.

17.04.2022 - 19:34 |
Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Müslümanlar için mübarek olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde, Filistin'de kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, her birimizin kalbini paramparça etti. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivillere yönelik yapılan hukuksuz saldırıları şiddetle kınıyorum. İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya ve din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum." dedi.

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