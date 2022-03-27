GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kritik konular...
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kritik konular...
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kritik konular...

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Ekonomiden dış politikaya birçok konu Kabine'nin ana gündem maddeleri olacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da görüşülecek.

27.03.2022 - 11:18 |
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kritik konular...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin gündeminde birçok önemli konu yer alıyor.

Erdoğan'ın NATO temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi temasları, ikili görüşmeler ve liderlerle yüz yüze görüşmeleri Kabine'nin görüşeceği konular arasında.

Rusya-Ukrayna savaşı

Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel yansımaları, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve savaşın sona ermesi için çabaları da Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan sıcak temaslar Kabine'de ayrıntılarıyla ele alınacak.

Ekonomide atılacak adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de ekonomi de masaya yatırılacak konular arasında.

Enflasyonla mücadele Erdoğan ve bakanların ele alacağı mesele olacak. Bunun yanı sıra temel gıdalara erişim ve stokçuluk yapanlarla ilgili de Kabine'de görüş alış verişinde bulunulacak.

Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

Terörle mücadele

Terörle mücadele de Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD/YPG terör örgütleri başta olmak üzere terörle mücadele adımları ele alınacak. Bölgesel gelişmeler bu kapsamda ayrıntılı görüşülecek.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

GÜNCEL HABERLER

Kurtulmuş, Bursa'da engelli bakım merkezi açılışına katıldı

Kurtulmuş, Bursa'da engelli bakım merkezi açılışına katıldı

Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Sıradaki Haber
Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

Sıradaki Haber
Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Flaş tazminat kararı

Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Flaş tazminat kararı

Sıradaki Haber
EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

Sıradaki Haber