Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabinenin gündeminde, elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi var. Kabinede ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı tüm boyutlarıyla ele alınacak. Elektrik faturalarında yapılacak yeni tarife düzenlemesi Kabine'de belirlenecek.

Elektrik üretim ve dağıtım şirketleri temsilcilerinin de görüşü alınarak tamamlanan çalışmayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine'ye sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son toplantının ardından yaptığı açıklamada "210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir" demişti.

Afrika ziyareti sırasında konuya tekrar değinen Erdoğan, "210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir" bilgisini vermişti.

KABİNE SONRASI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasıyla yeni düzenlemeyi kamuoyuna açıklaması bekleniyor.