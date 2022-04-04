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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta parlamentonun feshedilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Türkiye olarak dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

04.04.2022 - 19:13 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Tunus’ta 30 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi’nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmelerin, Tunus’ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan Yol Haritası’nın hayata geçirilmesine önem atfediyoruz.

Geçiş sürecinin, ancak milli iradenin tecelligâhı olan Meclis dâhil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz. Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus’taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis’in feshi, Tunus’un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir.

Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus’un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

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