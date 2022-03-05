Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Ukrayna görüşmeleri

Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

ERDOĞAN, LİTVANYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

SON GÖRÜŞMEYİ TRUDEAU İLE YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.