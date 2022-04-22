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SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit operasyonu açıklaması:Terör örgütünün son çırpınışları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit operasyonu açıklaması:Terör örgütünün son çırpınışları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin, 'Terör örgütünün son çırpınışları,45 terörist etkisiz hale getirildi.' dedi.

22.04.2022 - 14:05 | | Alper KORKMAZ - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit operasyonu açıklaması:Terör örgütünün son çırpınışları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bursa ve İstanbul'daki saldırıların sorulması üzerine Erdoğan, "Terör örgütünün son çırpınışları" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Pençe-Kilit operasyonu açıklaması:Terör örgütünün son çırpınışları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi süreç içerisinde özellikle Kuzey Irak'taki harekat, şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamında bir harekat. Son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den gelen talimatla da yakım yıkım gibi talimatı yerine getirme gayreti içerisindeler. Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu" diye konuştu. "Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek" diyen Erdoğan,  "Durmadan usanmadan bu terörle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna görüşmelerinin  sorulması üzerine Erdoğan, "Ümitsiz değiliz.  Bugün ve yarın tekrar görüşme yapmayı planladık. Putin ve Zelenski ile görüşmemiz olacak. İstanbul'daki süreci liderler düzeyinde gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu. 

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