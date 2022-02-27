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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili için yayımladığı mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum" dedi.

27.02.2022 - 23:02 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

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