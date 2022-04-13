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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mehmetçiğe iftar sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı Yüksekova’daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

13.04.2022 - 21:49 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mehmetçiğe iftar sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geldi.

Terörle mücadele operasyonlarında büyük başarılar elde eden birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti.

Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile, okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı.

Öte yandan Mehmetçiğe yapılan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mehmetçiğe iftar sürprizi

Günlük programında yer almayan ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yer aldı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan mont ve üzerinde “Cumhurbaşkanı” yazan şapka takması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mehmetçiğe iftar sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

İftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindeki Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İpek Yolu Caddesi’ndeki bir pastaneyi de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Pastanedeki vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi.

Beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile bir süre pastanede oturarak gençlerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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