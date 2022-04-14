Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Saat 14.00'te başlayan görüşmenin gündeminde Cumhur İttifakı'nın 2023 seçim stratejisi var.
14.04.2022 - 13:16 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyareti BBP Genel Merkezi'nde olacak. İki lider son temaslarını geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapmıştı.
Erdoğan-Destici ikilisinin gündeminde 2023 seçimlerinin çalışmaları olacak. Destici, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde kendi adı, amlemleri ve adaylarıyla gireceklerini açıklamıştı.