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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, müzakere sürecinde gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ve garantörlük konusuna olumlu baktıklarını dile getirdi.

24.04.2022 - 14:38 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

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