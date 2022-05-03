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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyası liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası liderleriyle Ramazan Bayramı dolayısıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

03.05.2022 - 18:26 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyası liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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