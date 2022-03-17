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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Iohannis ile görüÅŸtü

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â  Â

17.03.2022 - 19:10 | | Ä°HA
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Iohannis ile görüÅŸtü

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±na iliÅŸkin son geliÅŸmeler ve sahadaki insani durum ele alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Rusya-Ukrayna arasÄ±nda barÄ±ÅŸÄ±n tesisi iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf ederken, Ukraynaâ€™ya ve mÃ¼lteci akÄ±nÄ±na maruz kalan Romanya dahil komÅŸu Ã¼lkelere insani yardÄ±m da ulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Iohannis, savaÅŸ baÄŸlamÄ±nda yaÅŸanan zorunlu gÃ¶Ã§Ã¼n idaresi ve bu sÃ¼recin Ã§eÅŸitli sektÃ¶rlerdeki yansÄ±malarÄ±na yÃ¶nelik tedbirler noktasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi ve eÅŸgÃ¼dÃ¼mÃ¼ artÄ±rma hususunda mutabÄ±k kaldÄ±. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â 

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