GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

17.03.2022 - 16:37 | | TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümü için yürüttüğü yoğun mekik diplomasisi sürüyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu!
İlgili Haber
Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu!
Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırılarında 108 çocuk hayatını kaybetti
İlgili Haber
Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırılarında 108 çocuk hayatını kaybetti
Ukrayna’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi
İlgili Haber
Ukrayna’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi
Biden, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek
İlgili Haber
Biden, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek
Avustralya’da Japon Ensefalit Virüsü vaka sayısı 19 oldu, 2 kişi hayatını kaybetti
İlgili Haber
Avustralya’da Japon Ensefalit Virüsü vaka sayısı 19 oldu, 2 kişi hayatını kaybetti
Putin Ukrayna'daki operasyon bölgesine gidecek mi? Açıklama geldi
İlgili Haber
Putin Ukrayna'daki operasyon bölgesine gidecek mi? Açıklama geldi
Zelenskiy: Avrupa'da bir halk yok ediliyor
İlgili Haber
Zelenskiy: Avrupa'da bir halk yok ediliyor

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya-Ukrayna savaşı uzaya da sıçradı! Askıya alındı

    Rusya-Ukrayna savaşı uzaya da sıçradı! Askıya alındı

    SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, yarın mesai bitimine kadar...

    SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, yarın mesai bitimine kadar...

    Kilosu 1500 lira, toprağın altından çıkıyor! Özel köpekler bulabiliyor

    Kilosu 1500 lira, toprağın altından çıkıyor! Özel köpekler bulabiliyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya-Ukrayna savaşı uzaya da sıçradı! Askıya alındı

    Rusya-Ukrayna savaşı uzaya da sıçradı! Askıya alındı

    Sıradaki Haber
    18 Mart uçuşlar iptal mi? TYH İstanbul Havalimanı iptal edilen uçuşlar listesini sorgulama!

    18 Mart uçuşlar iptal mi? TYH İstanbul Havalimanı iptal edilen uçuşlar listesini sorgulama!

    Sıradaki Haber
    3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Tarih verip duyurdu, aldığımız karar...

    3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Tarih verip duyurdu, aldığımız karar...

    Sıradaki Haber
    Ekmek 1.5 liradan satılıyor

    Ekmek 1.5 liradan satılıyor

    Sıradaki Haber