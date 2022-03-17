Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
17.03.2022 - 16:37 | | TRT Haber
Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümü için yürüttüğü yoğun mekik diplomasisi sürüyor.
Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
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