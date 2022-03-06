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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi başladı.

06.03.2022 - 12:47 | | TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin görüşmesi başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddeti artıyor. Türkiye ise barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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