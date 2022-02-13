Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz

AK Parti Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda partililer salonu doldurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ardından protokol konuşmalarına geçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, konuşması esnasında salonda "Reisi ara" sloganları yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı.

Telefonla salondakilere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu danışma meclisinin Samsun'umuzun geleceği için çok verimli olacağına inancım tamdır. Sizleri İstanbul’dan selamlıyorum. Yapacağınız bu toplantının ve alınacak kararların Samsun'umuz için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Biliyorum ki Samsun teşkilatımız gerek üye kayıtlarında gerekse şimdiden 2023 seçimlerine hazırlıkta çok büyük bir gayet içerisinde. Rabbim gayretiniz ziyade etsin. Birlik ve beraberliğinizi daim eylesin. Birileri birçok şeyler söyleyebilir. Ama biz çalışmamıza bakacağız. Gayretimize bakacağız. Çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu 20 yıl içerisinde ülkemize neler kazandırdık neler yaptık bunları duymayanlara duyurmak. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır. Bizim fitneyle, fesatla, dedikoduyla bunlarla hiç alakamızın olmaması gerekir. Teşkilatımıza o noktada güveniyorum. Bizim dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller. Ama bizim yaptığımız çok şeyler var. Bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım. Bilmeyenlere bildirelim. Bildirelim ki eğer bu ülkede bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar, bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu bütün vatandaşımız bilsin ve böylece de emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler” diye konuştu.