Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın vefatının 11'inci yıl dönümü sebebiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54'üncü Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum" dedi.